Seltener Albino in China Schneeweißer Panda Von dpa | 08.09.2023, 17:15 Uhr

Was ist denn mit den schwarzen Flecken passiert? In dem Land China in Asien ist vor einiger Zeit ein besonderer Panda aufgetaucht. Denn das Tier ist nicht schwarz-weiß wie seine Verwandten, sondern schneeschweiß.