Bevor sie das Haus verlassen, werfen viele Leute noch schnell einen Blick in den Spiegel: Sitzen die Haare? Ist irgendwo ein Fleck? Doch nicht nur wir Menschen können einen Fleck an uns sehen. Auch Putzerlippfische scheinen dazu in der Lage zu sein. Das haben Forscher und Forscherinnen herausgefunden.

Bei dem Test wurden Blaustreifen-Putzerlippfische im Gesicht mit Farbe markiert. Als sie sich im Spiegel sahen, versuchten sie den Fleck zu entfernen. Selbst wenn sie nur ein Foto von sich mit einem Fleck sahen, wollten sich die Fische reinigen. Bei Fotos von Artgenossen taten sie das nicht. Für die Forschenden heißt das: Putzerlippfische können sich im Spiegel und auf Fotos selbst erkennen. Das können nicht alle Tiere.

Ein Grund dafür könnte sein, dass es für diese Fische wichtig ist, zwischen vertrauten und fremden Tieren zu unterscheiden. Denn Putzerlippfische ernähren sich von Parasiten auf der Haut anderer Fische. Sie führen eine Art Putzstation, zu denen immer wieder dieselben Tiere für eine Hautreinigung kommen.