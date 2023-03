Beim Brandschutz geht es meist darum Menschen zu retten. Doch wenn zum Beispiel ein Stall brennt, sind oft Tiere betroffen. Im Bundesland Brandenburg trafen sich am Mittwoch Fachleute, um darüber zu sprechen, wie man Stalltiere besser vor einem Feuer retten kann. Es ging etwa darum, was für Regelungen es gibt und was nötig ist.



Es sei zudem wichtig, Einsatzkräfte für die Situation zu schulen, sagt Anne Zinke. Sie ist Expertin für Tierschutz. Die Feuerwehr zeigte bei einer praktischen Übung, wie ein Stallbrand gelöscht wird und die Tiere in Sicherheit gebracht werden.