Ihre Haut ist ledrig und schimmert blau-schwarz. Es sieht aus, als würde das Tier durchs Wasser schweben. Die Rede ist von der Lederschildkröte. Sie ist die größte Meeresschildkröte der Welt. Besonders große Exemplare können fast so schwer sein wie ein kleines Auto.



Aber es gibt nicht mehr viele von den schnellen Schwimmern. Die Lederschildkröte und die sechs anderen Meeresschildkröten-Arten sind bedroht. Darauf soll an diesem Freitag der Welttag der Meeresschildkröten aufmerksam machen.



Die Tiere verfangen sich oft in Netzen von Fischern und sterben. Außerdem jagen manche Menschen sie für ihr Fleisch und ihren Panzer. Mittlerweile stehen die Schildkröten unter Schutz. Doch auch die Verschmutzung der Meere und der Klimawandel machen ihnen zu schaffen.



„Der Mensch ist eine riesige Bedrohung für diese sensiblen Tiere“, sagt Till Seidensticker. Der Meeresexperte arbeitet für die Umweltschutz-Organisation Greenpeace. Er fordert deswegen etwa Schutzgebiete für Lebewesen im Meer.



Die Schildkröten halten Korallenriffe sauber und mampfen wie Rasenmäher Seegras. Deshalb beschreibt der Biologe Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz sie als „Gärtner im Wasser“. Sie futtern auch tote Fische. So leisten die Paddler einen Beitrag zu gesunden Meeren.



Die Schildkröten erfüllen auch noch andere Aufgaben: Sie seien echte „Ozean-Busse“, sagt Ulrich Karlowski. Auf ihren langen Wanderungen verteilen sie Pflanzensamen. Die Reptilien sind fast auf der ganzen Welt zu Hause. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie im offenen Meer. Bis zu sieben Stunden lang können sie die Luft anhalten – länger als Wale!



Nur um ihre Eier abzulegen, kommen die Weibchen an Land. Und zwar immer an den Strand, an dem sie selbst geschlüpft sind. Um dabei zu sein, wenn sich Schildkröten-Babys aus dem Ei pellen, reisen häufig zahlreiche Menschen aus aller Welt an.



Das kann die kleinen Tiere aber stören. Deshalb werden in Ländern wie Costa Rica die Strände besonders geschützt. Auch deswegen schaut Ulrich Karlowski optimistisch in die Zukunft. „Es gibt viele tolle Projekte und man kann viel erreichen“, sagt er.