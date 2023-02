Angeln Foto: Georg Moritz/dpa up-down up-down Untersuchung Nur selten giftige Stoffe in Fischen Von dpa | 23.02.2023, 15:42 Uhr

Würdest du Wasser aus einem Fluss trinken? Besser nicht! Das Wasser in den Flüssen ist dafür meist zu schmutzig. Oft schwimmen Schadstoffe durch Abwässer und Abfall darin. Die Fische, die in den Flüssen Elbe und Mulde leben, könne man in kleineren Mengen aber meist essen, erklärten Fachleute gerade.