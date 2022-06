Das Bartgeierweibchen Dagmar soll nun in einem Nationalpark im Bundesland Bayern leben. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe Naturschutz Neues Zuhause für Bartgeier Von dpa | 09.06.2022, 17:58 Uhr

Als die Bartgeier Dagmar und Recka ankamen, war schon alles vorbereitet. Ihre Nester aus Fichtenzweigen und Schafwolle lagen in einer schwer zugänglichen Felsnische im Bundesland Bayern. Dorthin mussten die beiden Vögel aber nicht selbst fliegen. Mitarbeiter eines Nationalparks trugen die beiden am Donnerstag durch den Regen hinauf zu dem Felsen. Dagmar und Recka saßen dabei in großen Transportkisten. Dank einer Webcam kannst du beobachten, wie die Tiere leben: http://dpaq.de/l1jxh.