Ein Problem für die scheuen Wale sind Fischernetze. Verfangen sie sich in ihnen, können sie ertrinken. Auch finden sie dort, wo viel gefischt wird, oft wenig Futter. Damit es den Schweinswalen in Zukunft wieder besser geht, wurden neue Schutzregeln beschlossen. So darf etwa in einem Teil des Meeresschutzgebiets Sylter Außenriff gar nicht mehr gefischt werden. Denn dort bringen Schweinswale oft ihre Jungen zur Welt und ziehen sie groß.



In anderen Gebieten der Nordsee sind nun bestimmte Fangtechniken verboten, zum Beispiel am Meeresboden. Manchmal ist zwar das Fischen erlaubt, aber nicht das ganze Jahr über. All diese Regeln wurden am Donnerstag veröffentlicht. Die Regeln sollen auch anderen Meeresbewohnern helfen, zum Beispiel Seevögeln.