Von der Küste aufs Land Möwen in der Hauptstadt Von dpa | 11.09.2023, 12:55 Uhr

Ratten? Klar! Tauben? Auf jeden Fall! Aber Möwen? Die erwartet man eher am Strand oder am Hafen als in Städten im Landesinneren. In der deutschen Hauptstadt Berlin haben sich trotzdem einige Möwen angesiedelt. Was wollen sie dort?