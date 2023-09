Dazu gehören etwa Jungfernkraniche, Schreikraniche, Klunkerkraniche, Schneekraniche und Mönchskraniche.



In Deutschland können wir in freier Natur nur den Grauen Kranich beobachten. Er ist die häufigste Art in der Kranichfamilie. Fachleute nennen ihn Grus grus.



Die großen silbergrauen Vögel brüten vor allem in Norddeutschland, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Sie bekommen ihren Nachwuchs aber auch in den Ländern Schweden, Finnland und in Osteuropa.



Die verschiedenen Kranicharten haben zwar viele Gemeinsamkeiten. Doch sie sehen alle anders aus.



Der Jungfernkranich etwa hat zwei weiße Federbüschel an seinem schwarzen Kopf. Der zierliche Vogel ist die kleinste Kranichart. Er ist etwa einen Meter groß und wiegt ungefähr so viel wie drei Pakete Zucker.



Der Klunkerkranich dagegen verdankt seinen Namen den beiden weiß befiederten Hautlappen, die von seiner Kehle herabbaumeln.