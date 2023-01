In freier Wildbahn leben diese kleinen Beuteltiere in Australien und Neuguinea. Außerdem werden sie überall auf der Welt gerne als Heimtiere gehalten. Irgendjemand in der Stadt Hamburg aber hatte seine Kurzkopfgleitbeutler nun nicht mehr so gerne. Zwei Tiere wurden dort neben einer Mülltonne ausgesetzt: in einer Mütze, die in einer Transportbox lag.



Zum Glück war es zu der Zeit nicht so kalt. So überlebten die beiden Beuteltiere draußen. Schließlich wurden sie gefunden und zum Hamburger Tierschutzverein gebracht. Dort kümmern sich nun Fachleute um sie. Sie bekommen frisches Obst und Insekten zum Fressen.