Dann kann es sein, dass Menschen ihnen dabei helfen. Gerade lotst ein Team aus Fachleuten eine Gruppe aus 30 Waldrappen. Die großen schwarzen Vögel fliegen dabei hinter Ultraleicht-Flugzeugen her.



Gestartet sind alle in der Nähe des Bodensees. In den vergangenen Wochen haben sie in vielen Etappen das Land Spanien erreicht. Das waren 1600 Flug-Kilometer. „Noch nie sind wir so weit und mit so vielen Vögeln geflogen“, erklärte der Projektleiter Johannes Fritz.



Eigentlich ziehen die Waldrappe des Projekts immer im Herbst vom Bodensee nach Italien. Wegen des Klimawandels aber wird das zunehmend schwierig. Die Vögel starten zu spät und schaffen es nur schwer über die Berge Alpen. Deswegen bekommen nun die rund 30 Jungvögel beigebracht, nach Spanien zu fliegen.