Heuler heißen die jungen Seehunde, die den Kontakt zu ihrer Mutter verloren haben. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Seehunde Heulen nach Mama Von dpa | 14.07.2022, 16:23 Uhr

Sie sehen so niedlich aus: die kleinen Seehundjungen mit ihren Kulleraugen und Schnurrbarthaaren. Viele von ihnen werden derzeit in Seehundstationen an der deutschen Nordseeküste versorgt, weil sie den Kontakt zu ihren Müttern verloren haben. Das kann mehrere Gründe haben.