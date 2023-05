Biene auf Rapsblüte Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Blüten auf Feldern und Wiesen Für Bienen könnte es etwas wärmer sein Von dpa | 01.05.2023, 16:09 Uhr

Auf Feldern und Wiesen leuchtet es gelb und weiß. Etwas später als sonst haben in vielen Regionen nun die Apfelbäume zu blühen angefangen. „Die Blüte wird etwa zwei bis drei Wochen dauern“, sagt der Fachmann Peter Muß. Außerdem stehen in vielen Regionen derzeit die Rapsfelder in der Blüte.