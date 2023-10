Nachts ist die Brücke aber gerade gesperrt, weil Bauarbeiter am Werk sind. Einem Fuchs war das aber egal. Er spazierte einfach mitten durch die Baustelle auf dem berühmten Bauwerk.



Füchse in London sind inzwischen selbst so eine Art Sehenswürdigkeit. In der Hauptstadt von Großbritannien sollen Tausende leben.