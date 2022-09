Amsel Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Vögel und Lärm Früher Vogelchor Von dpa | 18.09.2022, 16:06 Uhr

Wie will man mit seinem Gesang einen Partner anlocken, wenn einem ständig laute Flugzeuge dazwischenkommen? Dass dies schlecht geht, haben wohl auch die Vögel rund um den ehemaligen Flughafen Tegel in der Stadt Berlin gemerkt. Als der Flughafen vor einigen Jahren noch in Betrieb war, fanden Forschende heraus: Vögel wie etwa Amseln starteten dort früher am Tag mit ihrem Gesang als Vögel anderswo. Sie suchten sich also die Zeit aus, zu der am Flughafen noch kein Betrieb war.