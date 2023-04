Dafür haben Spaltenschildkröten andere Tricks zum Schutz: Wittern sie Gefahr, flüchten sie flink in eine Felsspalte und laufen dabei ungewöhnlich schnell. Dort angekommen nutzen sie einen Trick: Sie stemmen die Hinterbeine fest an den Felsen und pumpen sich mit Luft voll. Dadurch wird ihr Panzer größer und verkeilt sich im Felsen. Das macht es Feinden schwer, sie aus der Spalte herauszuziehen.



In ihrer Heimat in Ostafrika leben diese Schildkröten in felsigen Gebieten. Hierzulande sind sie in Zoos zu finden. In einem davon ist Anfang des Monats eine Spaltenschildkröte geschlüpft.