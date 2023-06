Die Antwort lautet: Nein, Schimmel kommen nicht weiß zu Welt. Wenn sie geboren werden, ist ihr Fell noch braun oder schwarz. Das Fell wird erst über die Jahre hinweg weiß. Man sagt auch: Es schimmelt aus. Typische Pferderassen mit weißem Fell sind zum Beispiel Lipizzaner. Aber auch sie haben als Fohlen noch dunkles Fell.

Erst mit dem Alter bekommen Pferde eine weiße Fellfarbe. Foto: Helena Lopes/Unsplash

Woher weiß man, ob ein Pferd weiß wird? Das kann man nicht immer vorhersagen. Es liegt in seinen Genen. So heißen die Bausteine für Lebewesen. Sie stecken in jeder Körperzelle. Schimmel besitzen das sogenannte Grey-Gen. Etwa eines von zehn Pferden hat so ein Gen.

Solche Pferde verfügen als Fohlen noch über Zellen, die die Farbstoffe für die Haare herstellen. Diese Zellen sterben nach und nach ab. Das Fell ist dann bei jedem Fellwechsel weniger gefärbt. Irgendwann ist es das gar nicht mehr. Das geht von Pferd zu Pferd unterschiedlich schnell.

