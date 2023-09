Mit ihren kleinen Pfoten sind Erdmännchen sehr fleißig. Tief in die Erde hinein buddeln sie ihr Zuhause: Höhlen und Tunnel. Diese Tunnel können mehrere Meter lang werden und ein Erdmännchen-Bau kann bis zu 200 Eingänge haben!

Riesiger Bau unter der Erde

Erdmännchen leben gern in größeren Gruppen von bis zu 30 Tieren zusammen. Zusammen bewohnen sie dann riesige Reviere. Die können schon mal bis zu 15 Quadratkilometer groß sein – das ist so groß wie manche Kleinstädte.

Diese Erdmännchen leben im Zoo in der Stadt Zürich, in der Schweiz. Foto: Michael Buholzer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vorkommen in Afrika

In der freien Natur leben Erdmännchen vor allem in Ländern im Süden von Afrika. In Europa gibt es sie nur im Zoo. Zum Beispiel auch im Zoo Osnabrück. Schau sie dir doch mal an.

Hier geht´s zur KiWi Startseite!