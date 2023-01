Walross in England Foto: Stuart Ford/PA Media/dpa up-down up-down Ungewöhnliches Tier in England Ein Walross im Hafen Von dpa | 01.01.2023, 16:33 Uhr

Normalerweise leben Walrosse in kälteren Regionen, zum Beispiel in der Arktis. In Europa sieht man die großen Tiere mit den langen Stoßzähnen eher selten. Kein Wunder also, dass ein Walross an der englischen Nordseeküste gerade für viel Aufregung sorgte.