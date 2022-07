Dieser Pfau wohnt im botanischen Garten Foto: Uwe Zucchi/dpa FOTO: Uwe Zucchi up-down up-down Kindernachrichten-tiere Ein Vogel, der sich anpassen kann Von dpa | 19.07.2022, 16:08 Uhr

Amseln, Rotkehlchen, Spatzen: Sie alle sind heimisch in der Stadt Kassel. Auf der Blumeninsel Siebenbergen inmitten der Stadt wohnt aber auch ein Vogel, der eigentlich aus einer ganz anderen Region der Erde kommt: ein Blauer Pfau. Auch in vielen Zoos oder zum Beispiel auf der Pfaueninsel in Berlin leben diese großen bunten Vögel.