Dazu gehören auch die Liebenthaler Pferde. Die Tiere mit dem grauen Fell leben in einem Gebiet im Bundesland Brandenburg. Die Herde soll möglichst wenig gestört werden. Trotzdem sollen Menschen die Tiere kennenlernen dürfen, finden die Verantwortlichen. Deshalb zogen zwölf Pferde von der Herde an einen anderen Ort. Dort wurden sie schon gut an Menschen gewöhnt. Am Montag stand dann der Umzug auf eine neue Weide an.



An ihrem neuen Zuhause können Menschen die Pferde leichter besuchen. Man kann auch Patenschaften übernehmen, um etwa die Pflege der Tiere zu unterstützen.