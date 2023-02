Kegelrobben Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Kegelrobben Drohnen zählen Robben-Babys Von dpa | 26.02.2023, 11:38 Uhr

Eine junge Kegelrobbe und ihre Mutter liegen am Strand vor der Insel Helgoland. Sieht das gemütlich aus! Die Robben scheinen sich an der deutschen Nordseeküste wohlzufühlen. Denn ungefähr 1000 Kegelrobben-Babys sind in diesem Winter an der deutschen Nordseeküste und auf der Insel Helgoland geboren worden.