Wer versteckt sich alles im Wald? Geh doch mal auf die Suche und werde zum Wald-Detektiv: Denn fast alle Tiere hinterlassen Spuren.

Welchen Fußabdruck hat ein Igel? Welcher stammt von einem Fuchs? Ist hier etwa ein Hirsch vorbeigesprungen? Fährten lesen ist spannend. Am besten geht das in feuchter Erde, zum Beispiel nach dem Regen. Oder im Schnee.

Eichhörnchen hinterlassen auch Spuren im Wald: zum Beispiel Nussschalen oder angeknabberte Tannenzapfen. Archivfoto: Jonas Walzberg/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tieren auf ihren Wegen folgen

Du kannst den Wald in deiner Nähe auch auf neuen Wegen entdecken: Verfolge doch mal eine Schneckenspur. Oder lauf einem Käfer, einer Spinne oder einer Wanze hinterher: in ihrem Tempo, auf ihrem Weg. Oder folge einer Ameise. Sicher führt sie dich zu einer Straße oder gleich dem ganzen Haufen.

Hier waren Rehe! Ein Wald-Detektiv erkennt das an dem angeknabbertem Lärchen-Trieb. Verbissspuren nennt das der Förster. Archivfoto: Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/ZB Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tiere hinterlassen noch andere Spuren: Natürlich ihre Kackhäufchen. Aber sind das wirklich Hasenköttel oder stammen die von einem anderen Tier? Auch Eierschalen, die aus dem Nest geworfen wurden, sind ein Zeichen. Federn sind ebenfalls eine tolle Spur. Von welchem Vogel sind die wohl?

Dass in einem Wald Wildschweine leben, erkennst du gut am aufgewühltem Boden: Mit ihrem Rüssel graben die Tiere gerne alles um. Archivfoto: Lino Mirgeler/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dass Rehe da waren, erkennst du an angeknabberten Bäumen. Wildschweine zum Beispiel schubbern sich nach dem Baden im Schlamm gerne an Rinde. Sie haben oft einen Lieblingsbaum, an dem sie Spuren hinterlassen. Den nennt man auch Malbaum. Dort kannst du zum Beispiel ihre Borsten finden.

Wer war das denn? Borkenkäfer! Ihre Fraßspuren sind deutlich in der Baumrinde zu erkennen. Archivfoto: David Taneèek/CTK/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei der Spurensuche hilft dir übrigens auch ein Naturführer.