Für das kleine Koala-Kind ist der Ausblick vom Rücken seiner Mama aus noch ziemlich ungewohnt. Etwa ein halbes Jahr lang hat er nach seiner Geburt im Zoo der Stadt Duisburg nämlich hauptsächlich in ihrem Beutel gelebt.

Wenn Koalas geboren werden, sind sie nämlich nur ungefähr so groß wie ein Gummibärchen. Im Beutel können sie in geschützter Umgebung erst einmal etwas wachsen. Der kleine Koala, der noch keinen Namen hat, ist inzwischen aber bereit, auch ab und an schon mal aus dem Beutel herauszuklettern.

Lies auch Schmuck mit 172 Edelsteinen Warum Wissenschaftler diese Krone mit einer Mega-Lupe untersuchen

Die Tierpfleger im Zoo freuen sich, dass sich der kleine Koala so gut entwickelt hat. Um sicherzugehen, dass es ihm gut geht, tasten sie zwischendurch immer mal den Beutel der Mutter ab. Von jetzt an wird der Koala auch immer häufiger heraus kommen. Irgendwann braucht er den Schutz des Beutels dann gar nicht mehr.