Marly ist einer der neuen Hunde. Ein Jahr lang wurden die Tiere trainiert. Sie können Stoffe erschnüffeln, die in Datenträgern eingebaut sind, und diese so finden. Das ist wichtig, um bestimmte Verbrechen aufzuklären. Die Hunde können zum Beispiel nach einem Handy suchen, das einem vermissten Menschen gehört. Und wenn ein Dieb wichtige Daten auf einer Speicherkarte verstecken will, suchen die Hunde auch danach.