Das sind zwei Stadttauben. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa FOTO: Frank Rumpenhorst Vögel Das Flattern in der Stadt Von dpa | 22.06.2022, 11:24 Uhr

Sie laufen über Marktplätze und sitzen auf Denkmälern: Tauben sieht man in Städten wirklich häufig. Das können Stadttauben sein, auch Straßentauben genannt. Sie stammen von der Felsentaube ab. Der Mensch machte diese Vögel zahm und fing an, sie als Brieftauben zu verwenden. So kamen sie letztendlich in unsere Städte.