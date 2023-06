Um die Nagetiere besser vor dem Verkehr zu schützen, haben sich Leute in einer Stadt im Bundesland Bayern etwas einfallen lassen. In mehreren Metern Höhe haben sie ein Seil über eine gefährliche Straße gespannt. Die Eichhörnchen können das Seil als Brücke zwischen den Bäumen nutzen - und die Straße so gefahrlos überqueren.



An den Enden der Seil-Brücke haben sie Futterkästen angebracht, die die Tiere anlocken sollen. Mit zwei Wildkameras wollen die Tierschützer und Tierschützerinnen nun beobachten, ob die Hörnchen die Seil-Brücke auch wirklich nutzen.