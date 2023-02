Die Katzen dürfen zwar mit an den Tisch, aber nichts von dem leckeren Kuchen essen. Foto: Kristin Schmidt/dpa up-down up-down Katzencafé in Chemnitz Auf einen Kaffee mit Kuchen und Katzen und | 18.02.2023, 07:00 Uhr Von Kristina Albert dpa | 18.02.2023, 07:00 Uhr

Bestimmt bist du mit deinen Eltern schon öfter in Cafés gewesen. Aber auch in einem mit Tieren, die frei herumlaufen? In Chemnitz hat solch ein Café neu eröffnet.