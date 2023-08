Tierschutz Aufpäppeln für die Wildnis Von dpa | 29.08.2023, 11:46 Uhr Siebenschläfer Foto: Michael Faulhaber/dpa up-down up-down

Eichhörnchen springen hier herum, junge Hasen werden versorgt. Und auch um eine Siebenschläfer-Familie kümmern sich Sabine Gallenberger und ihre Mutter. Die Siebenschläfer wurden im Juli von einer Familie in der Schublade eines Badezimmerschranks gefunden. Damals brachte die Feuerwehr die kleinen Nagetiere zu den Gallenbergers. „Wir sind in unserer Familie schon immer tierlieb gewesen“, sagt die Tochter. Also nahmen die beiden auch noch die Siebenschläfer in ihrer Wildtier-Station auf.