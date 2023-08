Mit Band oder ohne, das ist dem Musiker Daniel Hoppenstedt egal. Hauptsache Musik und Leute zum Tanzen motivieren. Entweder mit seiner Band „Niemals“ oder allein mit seiner Loopstation.

Eigentlich wollte der 25-Jährige aus Kiel Musik studieren, ist aber nicht durch die Aufnahmeprüfung gekommen. Laut den Prüfern war er nicht gut genug. Er hat sich dann 2019 aus Frust eine Loopstation gekauft. Mit der Station hat er ein Paar Gigs gespielt. Irgendwann kamen andere Leute und fanden das voll cool, was er macht und haben ihm auch Auftritte verschafft.

Runa, Clara und Hannah haben Daniel interviewt. Foto: Ina Reinhart

Als das dann mehr und mehr wurde, hatte Daniel keine Zeit mehr für sein Studium, das er noch nebenbei machte. So machte er das Musizieren zu seinem Beruf. Er mag am meisten, hinter viele Kulissen zu gucken und die Vielseitigkeit. Sein persönliches Lieblingslied ist Gravity von John Mayer. ,,Auf der Platte ist es okay, aber in live ist das Lied unfassbar”, findet er.