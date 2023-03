Wie schreiben Journalisten? Diese Frage stellen sich gerade viele Schüler, die beim Zisch-Projekt mitmachen. Journalisten schreiben auf jeden Fall anders als in der Schule. Anders als in Romanen. Anders als in WhatsApp-Nachrichten. Sie erklären Dinge so, dass sie jeder versteht. Dafür wählen sie verschiedene Darstellungsformen. Schau mal, die hier gibt es.

Die Nachricht

Hierbei geht es um eine Neuigkeit, etwas Aktuelles. Der Bürgermeister ist zurückgetreten, der Fußballer hat sich das Bein gebrochen. Die Nachricht ist die kürzeste journalistische Textform und besteht meistens nur aus zwei oder drei Sätzen. Sie wird auch als „Meldung“ bezeichnet. Die Reporter melden etwas, ganz knapp, der Leser erfährt sofort, worum es geht. Zum Beispiel: Das Unwetter sorgte dafür, dass gestern in der Stadt das Wasser in den Straßen stand. Die Fakten kommen auf den Tisch. Und hier helfen die sogenannten W-Fragen. Der Leser will wissen, „wo“ und „wann“ „was“ passiert ist, „wie“ es passiert ist „wer“ etwas getan hat und „warum“.

Der Bericht

Der Bericht ist so was wie die große Schwester der Nachricht. Auch in den ersten Sätzen des Berichts werden die wichtigen W-Fragen beantwortet. Und dann kommen Details. Das, was passiert ist, wird noch genauer beschrieben. Leute werden zum Thema zitiert und weitere Fakten eingestreut.

Die Reportage

Bei der Reportage berichtet der Reporter von dem, was er erlebt, was gerade passiert. Er ist live dabei, mittendrin im Geschehen. Wenn ihr zum Beispiel über eine Klassenfahrt schreibt, kommt das einer Reportage nahe. Reisen waren schon immer ein wichtiges Thema für Reportagen, aber auch Erlebnisse in Kriegsgebieten. Bei der Reportage kann der Journalist beschreiben, was er sieht, hört, riecht oder fühlt. Das geht auch, wenn ein Zisch-Reporter oder eine Zisch-Reporterin etwa zum ersten mal Bouldern geht. Alles, was er oder sie erlebt, kommt in den Text. Dadurch haben die Leser dann das Gefühl, selber dabei zu sein.

Das Interview

Beim Interview befragen die Journalisten einen oder mehrere Personen. Ihre Fragen und die Antworten werden dann genau so abgedruckt. Am Textanfang stehen noch kurz ein paar Zeilen, in denen die Leser erfahren, wer interviewt wird und um welches Thema es eigentlich geht.

Das Porträt

Wie der Name schon sagt, geht es um eine Person. Der Leser erfährt im Text viel über einen Menschen. Wie ist sein Leben verlaufen? Wie schlägt er sich im Job? Warum ist er ein Star?

Der Kommentar

Häufig finden sich Kommentare im Politikteil der Zeitung. Hier sagt der Reporter dem Leser, wie er bestimmte Dinge beurteilt. Wichtig ist, dass der Reporter im Kommentar nicht einfach nur was behauptet. Zum Beispiel: Das Fitnesscenter ist zu teuer. Besser: Im Fitnesscenter so und so kostet der Beitrag 50 Euro. Im Fitnesscenter eine Straße weiter nur 20 Euro. Dort gibt es genauso viele Geräte wie im teuren Fitnesscenter.

Die Rezension

Eine Rezension ist eine Kritik, die vor allem im Kulturteil der Tageszeitung vorkommt. Der Journalist berichtet und bewertet dann etwas. Es gibt zum Beispiel eine Filmkritik, Theaterkritik, Musikkritik und Buchkritik.

Wann zählt die Meinung des Reporters und wann nicht?

Vielleicht habt ihr gerade festgestellt, dass es die berichtende und die bewertende Textform gibt. Bei der berichtenden zählt die Meinung des Reporters nicht. Er berichtet einfach das, was ist, war er hört und sieht. Hierfür wählt er als Darstellungsform die Nachricht oder den Bericht.

Bei der kommentierenden Form ist hingegen eine eigene Meinung erwünscht. Der Leser erfährt: Wie denkt der Reporter? Wie bewertet er ein Ereignis? Hierbei schreibt der dann meist einen Kommentar. Wichtig ist, dass beide Formen in den Zeitungen klar getrennt sind. Der Leser muss erkennen, ob er gerade einen Kommentar oder einen Bericht liest.