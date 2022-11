Theodosia

Ungewöhnlich: Theodosia und ihr Bruder leben in einem Museum. Dort gibt es jede Menge seltsame Kunstschätze. Beim Rumstöbern finden sie eine geheimnisvolle Kammer und ein magisches Auge - und landen mitten im Abenteuer. Denn in den Dingen stecken uralte Zauberkräfte, die nun befreit sind. Die Serie „Theodosia“ startet am Dienstag (6. Dezember) um 15.00 Uhr im KiKA und läuft auch auf kika.de und im KiKA-Player.

Mitten in der Winternacht

Aufregend: Ein Weihnachtsmann und ein Elch fallen vom Himmel und tun sich ordentlich weh. Wer soll den Kindern nun die Geschenke bringen? Max und seine Familie wollen helfen, doch das ist nicht leicht. Denn der Weihnachtsmann braucht Sternenstaub, damit er wieder fliegen kann. Bloß: Wo findet man den? Davon erzählt der Film „Mitten in der Winternacht“ im KiKA, am Samstag (3. Dezember) um 13.35 Uhr.

Die Chaoscamper

Lustig: Was für ein Urlaub! Eigentlich wollen Cassie, Carl und ihre Eltern entspannte Ferien verbringen. Doch während der Reise im Wohnmobil passieren die verrücktesten Dinge. Sat.1 zeigt die Komödie „Die Chaoscamper“, am Sonntag (4. Dezember) um 14.05 Uhr.

Der Grinch

Grimmig: „Der Grinch“ mag frohe Menschen überhaupt nicht. Weihnachten findet er besonders schrecklich. Deshalb fasst das grüne Monster einen Plan: Es will das Fest einfach klauen. Ob ihm das gelingt? Das verrät der Film „Der Grinch“, am Freitag (9. Dezember) um 20.15 Uhr, auf Super RTL.

Lena & Snowball

Mutig: Lena wird in der Schule von allen immer nur geärgert. Ihr einziger Freund ist ein weißes Löwenbaby: ein besonderes Tier, denn weiße Löwen gibt es nur selten. Eines Tages tauchen zwei Wilderer auf und wollen das Tier stehlen. Klar, dass Lena ihren Löwen beschützen will. Der Film „Lena & Snowball“ ist bei Prime Video zu sehen.

Szene aus der Serie „Das Universum“ auf Netflix. Foto: Netflix Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Universum

Galaktisch: Warum brauchen wir auf der Erde die Sonne? Wieso gibt es die Jahreszeiten? Und woher kommt unser Wasser? Um solche Fragen geht es in der Doku „Das Universum“. Die sechs Folgen gibt es bei Netflix.