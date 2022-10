Rapunzel - Neu verföhnt

Märchen: Rapunzel lebt schon ihr ganzes Leben in einem Turm. Eine Hexe hat sie dort eingesperrt, weil sie hofft, mit der Magie von Rapunzels Haaren ewig jung zu bleiben. Kurz vor Rapunzels 18. Geburtstag taucht plötzlich der Dieb Flynn auf. Zusammen begeben sie sich auf ein Abenteuer außerhalb des Turms. „Rapunzel - Neu verföhnt“ kommt am Samstag, 15. Oktober, um 14.55 Uhr im Disney Channel.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Elliot, der Drache

Drache: Die Försterin Grace trifft auf den Waisenjungen Pete. Sie kann nicht glauben, was Pete ihr erzählt: Er lebt zusammen mit einem Drachen im Wald. Doch eine Zeichnung ihres Vaters bringt sie zum Nachdenken. Der Holzschnitzer ist im ganzen Dorf bekannt für seine Drachengeschichten. Ist da etwas Wahres dran? Der Film „Elliot, der Drache“ kommt am Sonntag, 16. Oktober, um 15.10 Uhr auf Sat. 1.

Im Film „Elliot, der Drache“ erzählt der Waisenjunge Pete, dass er mit einem Drachen im Wald lebt. Archivfoto: picture alliance / dpa | Disney Enterprises Inc. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Waffels und Mochi Restaurant

Lecker: Waffels und Mochi lieben Essen! Sie reisen um die ganze Welt, um neue Speisen kennenzulernen. Dabei erfahren sie auch, wie manche Lebensmittel hergestellt werden. Ihre Lieblingsgerichte kochen sie in ihrem eigenen Restaurant nach. Auch prominente Gäste wie Michelle Obama helfen dabei. „Waffels und Mochis Restaurant“ ist ab Montag, 17. Oktober, auf Netflix zu sehen.

PUR+

Beatboxen: Bum-tsch! Taka-bum-tsch! „PUR+“-Moderator Eric Mayer möchte beatboxen lernen. Robeat, einer der besten deutschen Beatboxer, will es ihm an einem Tag beibringen. Kann der Moderator die Kumpels von Robeat am Ende des Tages überzeugen? Das erfährst du bei „PUR+“ am Dienstag, 18. Oktober, um 19.25 Uhr im KiKa.

Oni: Die Geschichte der Donnergöttin

Mutig: Alle einhundert Jahre suchen die mysteriösen Oni das Dorf von Onari heim. Das junge Mädchen will wie ihr Vater früher ihre Heimat schützen. Doch dafür muss sie zunächst ihre magischen Kräfte finden. Wird das gelingen? Das erfährst du in der Miniserie „Oni: Die Geschichte der Donnergöttin“. Die Miniserie ist ab Freitag, 21. Oktober, auf Netflix zu sehen.