Pauls Vater Thomas ist nun schon seit über einem Jahr spurlos verschwunden. Alle im Dorf halten Thomas für verrückt – und das ist er vielleicht auch, ein bisschen. Aber er hat fest daran geglaubt, dass es die sagenumwobene Ursulen-Höhle in den Bergen wirklich gibt!

Als Pauls Mutter mit ihrem neuen Freund zusammen ziehen will, steht für den Jungen fest: Er muss diese Höhle finden und allen beweisen, dass sein Vater Recht hatte. Schulkamerad Max hat gerade einmal wieder Ärger zuhause und so hauen die beiden zusammen ab. Ihr einziger Anhaltspunkt ist ein kleines Büchlein, in das Thomas viele Hinweise in Bildern und Reimen gekritzelt hat.

Nicht nur Max muss seine Ängste überwinden, um ans gemeinsame Ziel zu kommen: die Ursulen-Höhle.

Schon bald merken die beiden, dass ihr Aufbruch etwas unüberlegt war und die Wildnis einiges an Überraschungen für sie bereit hält.

Wie herrlich es ist, alle Erfahrungen mit einem Freund zu teilen, das kannst du ab Donnerstag im Kino in dem spannenden Abenteuerfilm „Nachtwald – Das Abenteuer beginnt!“ sehen. Ebenso erfährst du natürlich auch, ob die Hinweise die Jungs durch die Bergwälder bis zur sagenhaften Höhle führen.