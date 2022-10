Zauberer, Tänzer und Sänger Hector P. Valenti hält sich selbst für so gut, dass er unbedingt in die TV-Talentshow „Show Us What You‘ve Got“ möchte. Aber das Publikum sieht das anders. So macht er sich in einem Reptilienladen auf die Suche nach einem außergewöhnlichen Tier, mit dem er glänzen kann.

Was er dort entdeckt, übertrifft all seine Erwartungen: Ein singendes und tanzendes Babykrokodil! Hector nennt es Lyle. Er entwickelt gemeinsam mit dem schnell wachsenden Reptil eine Bühnenshow. Doch beim Auftritt im extra dafür gemieteten Theater überkommt Lyle heftiges Lampenfieber! Nun hat Hector jede Menge Schulden, verlässt New York und hinterlässt Lyle ganz allein im verlassenen Haus.

In dieses Haus zieht einige Zeit später die Familie Primm. Der zwölfjährige Josh Primm fühlt sich in der riesigen, gefährlichen Stadt aber überhaupt nicht wohl. Als er Geräusche vom Dachboden hört, befürchtet er auch das Schlimmste entdeckt dort aber Lyle! Das Krokodil kann zwar nicht sprechen, dafür aber mit seinen Liedern mit Josh in Kontakt treten. Zusammen entdecken die beiden nachts die Stadt – und Josh wird immer mutiger.

Was aber passiert, wenn Joshs Eltern von dem Krokodil erfahren? Oder der gemeine Nachbar Mr. Grumps? Wird der treulose Hector zurückkehren? Das erfährst du ab Donnerstag in dem lustigen und turbulenten Film „Lyle – Mein Freund, das Krokodil“ nach der Kinderbuchreihe von Bernard Waber im Kino.