Das Buch „Die drei ??? Fußballgötter“ wurde von Boris Pfeiffer geschrieben und von Kim Schmidt illustriert. Es erscheint im Kosmos-Verlag. Foto: Kosmos up-down up-down Buchtipp Drei Fragezeichen auf dem Fußballplatz Von Johanna Hambruch | 05.12.2022, 14:33 Uhr

Was an dem Buch „Fußballgötter“ so spannend ist, verrät KiWi-Reporterin Johanna.