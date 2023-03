Es gibt Tage, da ist die Universität Rostock voller Kinder. Und es gibt Tage, da ist die Hochschule Wismar voller Kinder. Nämlich immer dann, wenn spannende Vorträge laufen. Das ist jetzt im Frühling und Sommer der Fall. Kinder-Uni heißt das dann.

Kinder, die sonst in die Kita oder die Schule gehen, fahren dann dorthin, wo sonst die Studenten sitzen. In einem Hörsaal. Forschende und Wissenschaftler bringen ihnen dann spannende Sachen bei.

Wer zu den Vorlesungen der Kinder-Uni Rostock geht, bekommt sogar einen Studienausweis. So wie die Großen. Foto: Kinder-Uni Rostock

In Rostock gibt es die Kinder-Uni schon seit 18 Jahren. Gerade hat dort ein Experte auf Entdeckungsfahrt durch die Geschichte der Busse und Bahnen eingeladen. Und erzählt, wie sich die Pferdebahn zur elektrischen Straßenbahn entwickelte. Oh schade, verpasst!, denkst du jetzt? Nicht so schlimm. Die Kinder-Uni Rostock hat ja noch drei weitere coole Termine.

Am 19. April heißt es: „Tiere – alles andere als SINNlos“. Susan Pollin und Martin Feike vom Institut für Biowissenschaften erzählen dann, wie gut die Tiere mit Sinnen ausgestattet sind. Besser als wir Menschen?

Spannend wird es auch am 10. Mai, wenn Albrecht Weidermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Neustrelitz einen Vortrag hält. Er lautet: „Mit ‚Adleraugen‘ aus dem Weltraum – wie Satelliten die Erde sehen“. Dabei erzählt er, was beim Start mit einer Rakete passiert. Wie ein Satellit gesteuert wird und er beantwortet viele weitere spannende Fragen zur Raumfahrt.

Am 28. Juni ist an der Uni Rostock die Sesamstraße zu Gast. Wirklich! Die Sesamstraße feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Die Kinder-Uni feiert die Sendung in ihrer Vorlesung „Die Sesamstraße zu Gast“ und wird die berühmten Gäste herzlich begrüßen. Sei doch dabei.

So meldet ihr euch in Rostock an

Die Vorlesungen der Kinder-Uni Rostock finden immer an einem Mittwochnachmittag von 15 bis 16 Uhr im Audimax statt, im Ulmencampus, Ulmenstraße 69. Sie sind für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Deine Eltern und Großeltern dürfen mit dabei sein. Du erhältst wie die großen Studierenden einen Studienausweis. Wenn du an drei von vier Vorlesungen des Semesters teilgenommen hast, erwarten dich am Semesterende tolle Preise, so steht es auf der Seite der Kinder-Uni. Anmelden musst du dich vorher nicht. Du kannst einfach vorbeikommen. Ihr wollt mehr wissen? Schaut auf die Seite www.kinderuni-rostock.de

Gerade hat Adina-Therése Kolenda an der Hochschule Wismar eine Vorlesung für Kinder gehalten. Alles dreht sich um die Geschichte unserer Schuhe. Foto: Schabbell/J. Haase

Auch an der Kinder-Uni in Wismar laufen demnächst noch spannende Vorträge. „Warum fallen die Flugzeuge nicht vom Himmel?“ heißt eine Vorlesung am 21. April. Professor Christian Fink vom Bereich Maschinenbau erklärt mit Experimenten, wie sich Flugzeuge in der Luft halten können.

Am 12. Mai dreht sich an der Kinder-Uni in Wismar alles ums Essen. „Du bist, was du isst! Was macht Essen mit unserem Körper“ heißt die Vorlesung. Ernährungsberaterin Anja Deppner erzählt euch, warum Nahrung der Treibstoff für eure Nerven, Muskeln und euer Gehirn ist.

„Warum und wie fallen Äpfel auf die Erde?“ So lautet die Vorlesung von Christoph Hornberger am 30. Juni. Der Professor für Angewandte Physik erklärt, ob Federn langsamer fallen als Äpfel. Wie sich ein Ball bewegt, den man wirft und vieles mehr.

So meldet ihr euch in Wismar an

Zur den kostenlosen Vorlesungen der Kinder-Uni Wismar dürfen Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Jeder erhält bei seinem ersten Besuch einen Studentenausweis. Die Kinder-Uni findet jeweils am Freitag in der Hochschule Wismar statt, im Hauptgebäude (Haus 1), Hörsaal 101. Die kostenlosen Vorlesungen beginnen um 15 Uhr und um 16.30 Uhr und dauern je 45 Minuten.

Wer dabei sein möchte, füllt das Online-Anmeldeformular auf der Website der Kinder-Uni Wismar (www.hs-wismar.de/kinderuni) aus. Oder klingelt bei Silke Schröder durch unter 03841 753-72 09. Ihr könnt euch aber auch direkt vor der Vorlesung anmelden. Eure Eltern, Verwandten und Freunde düfen die Vorlesung im Hörsaal 201 mittels Videoübertragung verfolgen.