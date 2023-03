In dem Film „Lucy ist jetzt Gangster“ geht es um ein Mädchen namens Lucy. Die ist blond, lieb und immer gut gelaunt. Eines Tages wird ihr die gute Laune aber ziemlich vermiest. Blöderweise geht nämlich die Eismaschine ihrer Eltern kaputt. Und ohne diese Maschine können sie kein leckeres Eis mehr für ihre Eisdiele produzieren.

Valerie und Violetta spielen Lucy: Zwillinge spielen eine Kinorolle Die doppelte Lucy

Die Lösung wäre es natürlich, einfach eine neue Maschine zu kaufen. Aber die ist sehr teuer und Lucys Eltern haben leider nicht so viel Geld.

Dass Lucy deswegen auf die Idee kommt, eine Bank zu überfallen, fand ich ziemlich erstaunlich. Am Anfang konnte ich das kaum glauben, denn Lucy ist wirklich sehr, sehr brav. Einfach zu gut für diese Welt. Ich war deshalb sehr gespannt, ob sie es tatsächlich schaffen wird, Gangster zu werden.

Der obercoole Tristan gibt Nachhilfe im Böse-werden

Mutigerweise bittet Lucy ihren Klassenkameraden Tristan darum, ihr beim Böse-werden zu helfen. Tristan hält sich selbst für obercool, kommt ständig zu spät, spielt Streiche und lässt sich von niemandem etwas sagen.

Abschreiben oder Streiche spielen? Da ist Tristan Experte.

Tatsächlich ist er aber ein guter Lehrer: Er zeigt Lucy, wie man Mitschülern die Pausenbrote abnimmt, wie man im Supermarkt Schokoriegel klaut und wie man von Leuten Geld abzockt. Im Gegenzug muss ihm Lucy Nachhilfe geben.

Spannend, lustig und toll für Kinder

Toll an dem Film ist, dass es in ihm viele lustige Szenen gibt und man sich immer wieder fragt, ob sich Lucy ändern und tatsächlich am Ende eine Bank überfallen wird. Die Schauspieler waren alle richtig gut – vor allem die Kinderschauspieler, also die Darsteller von Lucy, Tristan und Lucys bester Freundin Rima.

„Durch die Geschichte merkt man, wie wichtig gute Freunde sind.“ Sara Décombe Neunjährige KiWi-Kino-Kritikerin

Der Film ist spannend und lustig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ihn anzuschauen. Durch die Geschichte merkt man auch, wie wichtig gute Freunde sind und dass man immer gut zusammenhalten sollte. Gemeinsam findet man nämlich meistens eine Lösung. Und die am Ende des Films ist wirklich super!