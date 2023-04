Die Klassen 5b und 6a der Schule am Fernsehturm tauschten Ende März den Füller und das Lehrbuch gegen Müllgreifer und Müllsack und sammelten in Schwerin Müll. Die Jungs und Mädels nahmen an dem 27. Frühjahrsputz Schwerin teil und waren entsetzt, wie viel Dreck die Menschen liegen lassen.

Mit Gummihandschuhen und Müllgreifer bewaffnet, starteten die Schüler ihren Müllmarathon von der Schule am Fernsehturm, liefen über das Grüne Tal bis zum Schweriner Zoo.

Elina hat alte Schuhe gefunden. Gemeinsam mit Hanna und Lucy (v.l.) startete sie zum Frühjahrsputz. Die drei füllten viele Säcke mit Müll. Foto: Robert Felauer

Viele leere Flaschen, Unmengen an Plastik, Autoreifen, Metallschrott, ein Reisekoffer, Schuhe, Ölkanister, Bauabfälle und vieles mehr fanden die Fleißigen - und sammelten es ein. Keiner der Mädchen und Jungen hatte Angst, sich schmutzig zu machen. Alle packten kräftig mit an.

Am Ende des Frühjahrsputzes waren alle Schüler sehr froh, dass sie ihre Stadt Schwerin ein Stückchen sauberer gemacht hatten.

So sieht die Müllausbeute aus. Die Kinder aus der Schule am Fernsehturm staunten mächtig. Foto: Robert Felauer

Als die Schüler wieder in ihrem Klassenzimmer angekommen waren, sagte Julian: ,,Es war so anstrengend, dass ich jetzt nicht mehr aufnahmefähig bin‘‘.

Seine Mitschüler waren sich alle einig, das Müllsammeln sehr anstrengend ist, aber Sarah sagte zum Abschluss noch: ,,Wenn jeder sein Müll richtig entsorgen würde, dann werden die Natur und auch die Tiere es uns danken.‘‘