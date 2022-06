Seit bereits 70 Jahren wird am 1. Juni der Internationale Kindertag in Deutschland gefeiert. Wir haben diesen besonderen Tag zum Anlass genommen, um euch eine Freude zu machen und rufen zum großen Fotowettbewerb auf. Sendet uns eure Bilder von Piet, Paula und Ole und euren Abenteuern zu. In dieser Galerie werden wir die schönsten Einsendungen sammeln und mit euch teilen.

