„Wie viel Geld verdient ihr?“ Gekicher. Chefredakteur Michael Seidel muss schmunzeln. Dass diese Frage als allererste kommt, damit hat er nicht gerechnet. Jeremy hat sie gestellt. Er ist heute zusammen mit anderen aus der Schweriner Werner-von-Siemens Schule zu Besuch im medienhaus:nord. „Wir machen gerade beim Zisch-Projekt mit“, sagt Lehrer Lars Böhme. „Jeden morgen schauen wir uns auf Tablets die Zeitung an. Und da wollten die Schüler mal wissen, wie es in so einem Zeitungshaus aussieht und wie das Blatt entsteht.“

Derweil löchern seine Schüler und Schülerinnen den Chefredakteur mit weiteren Fragen. Bis sie plötzlich einen vorbei spazierenden Hund wahrnehmen. Ein „Oh!“ und „Ah!“ ertönt. „Das ist unser Redaktionshund“, sagt Michael Seidel. „Der gehört neuerdings zum Team.“

Fast so interessant wie der Redaktionshund ist für die Schüler die alte Zeitungsmaschine, die im Foyer des Verlagshauses steht. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Freya, die sich im Foyer des Hauses aufmerksam ältere Zeitungsausgaben angeschaut hat, stellt fest: „Eure Zeitung ist älter als meine Großmutter. “ Hihi. Wieder huscht ein Grinsen über das Gesicht des Chefredakteurs.

„Na dann kommt mal mit, wir schauen uns an, wie die Kollegen so arbeiten“, sagt er. Und schon zwängen sich alle in den Fahrstuhl. Kurz darauf stehen sie in den Räumen der Chefredaktion. Dort kleben sie am Fenster und staunen über die tolle Aussicht. Sogar das Schloss können sie sehen. Und einige entdecken in der Ferne ihr Wohnhaus.

Während alle gucken, erzählt Lehrer Lars Böhme dem Chefredakteur was vom Über-den-Tellerrand-Gucken. „Darum machen wir bei Zisch mit. Weil die Kinder in die ESE-Klasse gehen und aus bildungsfernen Schichten sind“, sagt er. ESE bedeutet, dass die Mädchen und Jungen einen Förderschwerpunkt in der emotional-sozialen Entwicklung haben. „Durch das Zeitunglesen wecken wir ihr Interesse an anderen Dingen. Jeden Tag suchen sich die Fünft- bis Achtklässler einen Artikel aus, ein Schüler oder eine Schülerin stellt ihn kurz vor, und dann lesen wir ihn gemeinsam.“

Harry Potter und der Tagesprophet

„Bei Harry Potter gibt es auch eine Zeitung“, ruft Freya plötzlich in den Raum. Und schon unterhalten sich alle über den Tagespropheten aus der magischen Welt und über Rita Kimmkorn, die Journalistin.

Was ist das denn? In der Online-Redaktion staunen die Schüler über die vielen Bildschirme an der Wand. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wenig später steht die Besucherklasse in der Online-Redaktion und alle schauen gebannt auf die vielen Bildschirme an der Wand. Chefredakteur Michael Seidel erklärt, was das auf sich hat. „Auf den Bildschirmen sehen die Kollegen, welche unserer Beiträge im Netz gerade besonders viel gelesen werden. Manchmal ändern sie die Überschrift und dann laufen sie mitunter noch besser…“

Die Kinder erfahren, dass die Schicht in der Online-Redaktion schon um 5.30 Uhr beginnt. Damit die Menschen, die die Zeitung auf ihrem Handy, Tablet oder PC lesen, immer mit den aktuellsten Nachrichten versorgt werden. „Und die Kollegen hier sorgen dafür, dass Beiträge auch auf Instagram oder Facebook erscheinen“, so der Chefredakteur.

Auf den Bildschirmen sehen die Online-Redakteure, wie gut oder schlecht einzelne Beiträge im Netz gelesen werden. Foto: Volker Bohlmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wir suchen uns beim Zisch-Projekt immer die schönen Beiträge raus“, erzählt Lehrer Lars Böhme. „Nicht die von Mord und Totschlag. Manchmal schauen wir, wo die Orte liegen, von denen berichtet wird. Dann gucken wir auf der Landkarte. So üben wir gleich noch, Städte und Dörfer geografisch zu suchen.“

Und weiter gehts durch die andere Redaktionsräume. Die Schüler staunen, dass auf einigen Tischen gleich zwei Monitore stehen. Ein netter Mitarbeiter erklärt den Kids, warum.

Lehrer Lars Böhme erzählt, wer sein Vater war

Schneller als gedacht ist der Besuch im medienhaus:nord um. Alle werfen noch fix einen Blick in den Raum, in dem Hörbeiträge und Podcasts aufgenommen werden. Chefredakteure haben für gewöhnlich einen vollen Terminkalender. Michael Seidel muss gleich zum nächsten Meeting.

Doch da gibt es noch eine kleine Überraschung. Lehrer Lars Böhme outet sich als Sohn eines ehemaligen Mitarbeiters der Zeitung. „Als Kind war ich schon mal in diesem Haus“, sagt der Schweriner. Er ist der Sohn von Stefan Böhme, der vor einigen Jahren verstarb. Stefan Böhme war ein besonders beliebter Sportjournalist. „Schön, mal wieder hier gewesen zu sein“, sagt Lars Böhme und tritt mit seinen Zisch-Schülern zufrieden den Heimweg an.