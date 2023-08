Ein junger Abenteurer namens Monkey D. Ruffy begibt sich mit seinem Strohhut auf die Suche nach einem Schatz: dem One Piece. So will er zum König der Piraten werden. Na, kommt dir diese Geschichte bekannt vor? Schließlich handelt davon die meistverkaufte Manga-Reihe aller Zeiten!

Ab Donnerstag auf Netflix

Ab Donnerstag den 31.8.2023 gibt es „One Piece“ als neue Serie auf Netflix zu sehen. Die besteht aus acht Teilen. Das Besondere daran: Die Charaktere werden von echten Schauspielern gespielt und sind nicht gezeichnet, wie es sonst in Mangas und Animes üblich ist.

Die Manga-Reihe «One Piece» gibt es bald auf Netflix zu sehen - mit echten Schauspielern und Schauspielerinnen. Foto: Cr. Courtesy/dpa

Mehr Informationen: „One Piece“ als Manga und Anime größer als Größer als Zeichen „Mangas“ sind japanische Comics. „Animes“ sind japanische Zeichentrickserien. Oft werden Manga-Reihen, also Comicbuch-Reihen, als Animes verfilmt. Auch „One Piece“ gab es zunächst als Manga. Diese Comicreihe aus Japan gibt es seit 1997. Später wurde „One Piece“ als Anime (Zeichentrickserie) für Fernsehen und Kino umgesetzt. Jetzt erscheint die erste Real-Verfilmung von „One Piece“.

Was sagt der Erfinder?

Lange Zeit sei er deswegen skeptisch gewesen, erklärte der Erfinder der One-Piece-Mangas. Er heißt Eiichiro Oda und stammt aus dem Land Japan. Er habe viele verschiedene Angebote für eine Serie bekommen, diese aber jahrelang abgelehnt. „Ich wollte sicherstellen, dass das Endprodukt etwas ist, das die Fans sehen und wirklich, wirklich, wirklich genießen können“, sagte er. Ob das den Machern der Serie gelungen ist, kannst du jetzt selbst herausfinden.

