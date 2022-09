Sängerin Lizzo Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa up-down up-down Sängerin fordert Veränderungen Lizzo will mehr Diversität bei Vorbildern für Mädchen Von dpa | 13.09.2022, 15:09 Uhr

Die berühmte Sängerin Lizzo will etwas verändern. „Alles, was ich als kleines Mädchen wollte, war in den Medien ein Mädchen wie mich zu sehen“, sagt sie. „Dick wie ich. Schwarz wie ich. Schön wie ich.“ Deshalb suchte sie in ihrer eigenen Fernsehsendung nach Tänzerinnen für ihre weltweiten Konzerte.