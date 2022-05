Ihr seid gefragt!

Was wolltet ihr immer schon mal vom Bundekanzler wissen? Ruft uns bis zum 22. Mai unter der Nummer 05 41/310 334 an und sprecht uns eure Frage auf unseren Ole-Anrufbeantworter oder schickt uns eure Frage per Mail an fragen@ole-podcast.de.

Der Bundeskanzler Olaf Scholz Foto: Thomas Trutschel / Photothek Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Folge mit Olaf Scholz und euren Fragen wird am 28. Mai 2022 ausgestrahlt. „Ole schaut hin“ erscheint auf www.ole-podcast.de, auf allen gängigen Streamingportalen und auf youtube.

Jetzt mitmachen!