Kaja und Skadi durften am Freitag zum erten Mal mit Mama Skizzel das Eisbärengehege erkunden. FOTO: Georg Scharnweber Eisbärenbabys in Rostock Skadi und Kaja erobern den Zoo Von Aline Farbacher | 27.04.2022, 11:04 Uhr

Am Freitag bekamen die Zwillingsbabys von Mama Sizzel ihre Namen. Was sie an ihrem ersten Tag auf dem Zoogelände erlebten, erfährst du hier.