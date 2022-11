Viele Menschen freuen sich schon auf die Fußball-WM in Katar. Doch die Hintergründe zu diesem Turnier sind erschreckend. Wir finden das nicht gut. Überhaupt nicht gut.

Die Gründe: Es wurden dort neue Stadien gebaut. Die Bauarbeiter von Katar sind nicht nur aus Katar, sondern vor allem von den Philippinen, aus Indien, Bangladesch und Nepal. Bis zu 30.000 Gastarbeiter haben an den WM-Stadien gebaut. Viele Menschen sind gestorben, da auf den Baustellen nicht auf die Arbeiter geachtet wurden. Wie viele es sind, das weiß man nicht genau. Aber es sind viele. Einige Zeitungen berichten von mehreren Tausend Toten. Das können wir nicht fassen.

Oft mussten die Bauarbeiter mehr als zehn Stunden schuften. Und das bei mehr als 40 Grad. Trotz der Hitze bekamen die Menschen dort wenig Essen und Trinken. Sie mussten sich mit mehreren Personen gleichzeitig ein kleines, oft dreckiges Zimmer teilen. Und das für wenig Arbeitslohn. Den Leuten wurden sogar ihre Pässe weggenommen, damit sie nicht nach Hause reisen können.

Und es gibt weitere Probleme in Katar: Frauen haben kaum Rechte. Homosexuelle Menschen werden nicht akzeptiert, sind sogar in Gefahr. Ein WM-Botschafter bezeichnete Homosexualität als „geistigen Schaden“. Das ist alles wirklich nicht okay! Warum auch? Wer möchte denn schon gerne so behandelt werden?