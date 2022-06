Mal stockt das Video, mal ist der Ton im Anruf verzerrt. Solche oder ähnliche Internetprobleme haben in Deutschland viele Menschen. Genauer gesagt: Bei etwa jedem dritten Erwachsenen passiert sowas fast täglich. Das hat eine Umfrage ergeben, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Doch warum ist das Internet instabil? Die Befragten nennen verschiedene Gründe. Sie sagen unter anderem: Das Netz sei überlastet oder schlecht ausgebaut. Fachleute hingegen meinen: Das Problem kann am eigenen Netzwerk liegen.

Die Fachleute sagen beispielsweise: In Mehrfamilienhäusern können sich die Funksignale vieler WLAN-Router in die Quere kommen. Ein Router ist die kleine Box, die am Telefonanschluss eingesteckt wird. Der Router empfängt die Daten und funkt sie weiter - zum Beispiel an den Computer, ans Tablet oder den Fernseher. Es kann helfen, die Geräte durch ein Kabel mit dem Router zu verbinden. Manchmal wird die Verbindung auch besser, wenn man den Kanal wechselt, auf dem der Router funkt.