Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 6. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Februar 2020:

05. Februar 2020, 23:55 Uhr

6. Kalenderwoche, 37. Tag des Jahres

Noch 329 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Amandus, Dorothea, Paul, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2019 - Aus Wettbewerbsgründen untersagt die EU-Kommission die Bahnfusion von Siemens mit dem französischen Zughersteller Alstom. Beide wollten ein Gegengewicht zum chinesischen Unternehmen CRRC bilden.

2017 - Im Jahr des Reformationsjubiläums wird erstmals eine Delegation aus Spitzenvertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) von einem Papst im Vatikan empfangen.

2015 - Vier Jahre nach der Jasminrevolution wird in Tunesien eine neue Regierung aus säkularen, liberalen und islamistischen Kräften eingesetzt.

2000 - Die Sozialdemokratin Tarja Halonen gewinnt die Präsidentenwahlen in Finnland und wird das erste weibliche Staatsoberhaupt ihres Landes.

1980 - Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

1945 - Die Weltgewerkschaftskonferenz zum Wiederaufbau der internationalen Arbeiterbewegung beginnt in London.

1922 - Der Erzbischof von Mailand, Kardinal Achille Ratti, wird nach viertägigem Konklave zum Papst gewählt und nimmt den Namen Pius XI. an.

1875 - Der Deutsche Reichstag beschließt das «Reichspersonenstandsgesetz». Es verpflichtet ab dem 1. Januar 1876 im gesamten Deutschen Reich, Ehen vor einem Standesbeamten zu schließen und sieht auch Ehescheidungen vor.

1840 - Der Vertrag von Waitangi wird zwischen Großbritannien und den Maori, den Ureinwohnern Neuseelands, geschlossen. Er ist die Basis für die Annektierung des Landes durch die Briten im Mai 1840. Der Vertrag wird als Gründungsdokument Neuseelands betrachtet.

GEBURTSTAGE

1950 - Natalie Cole, amerikanische Sängerin («Unforgettable ... With Love», «Miss You Like Crazy»), Tochter von Nat King Cole, gest. 2015

1945 - Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker («No Woman No Cry», «I Shot the Sheriff», «Could You Be Loved»), gest. 1981

1940 - Hildegard Schmahl (80), deutsche Schauspielerin («In Zeiten des abnehmenden Lichts»)

1930 - Rolf Eden (90), deutscher Playboy, gründet 1967 die Disko «Big Eden» auf dem Kurfüstendamm in Berlin

1920 - Max Mannheimer, deutscher Bürgerrechtler und Maler, Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und Dachau - Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, gest. 2016

TODESTAGE

2019 - Rosamunde Pilcher, britische Schriftstellerin («Die Muschelsucher», «Stürmische Begegnung», «Wintersonne»), geb. 1924

2019 - Rudi Assauer, deutscher Fußballmanager, Manager des Vereins FC Schalke 04 1981-1986 und 1993-2006, geb. 1944