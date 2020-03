Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 30. März

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2020:

von dpa

29. März 2020, 23:55 Uhr

14. Kalenderwoche, 90. Tag des Jahres

Noch 276 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Leonardo

HISTORISCHE DATEN

2019 - Der ZDF-Film «Aufbruch in die Freiheit» und seine Hauptdarstellerin Anna Schudt werden in Berlin mit einer Goldenen Kamera ausgezeichnet. Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg erhält einen Sonderpreis.

2019 - Die liberale Bürgerrechtlerin Zuzana Caputova wird in einer Stichwahl zur ersten Präsidentin der Slowakei gewählt. Am 15. Juni tritt sie ihr Amt an.

2005 - Das Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle teilt mit, dass Wissenschaftler in einem Naturschutzgebiet bei Dessau ein neues Insekt entdeckt haben. Die etwa sieben Millimeter große Schwebfliege sieht einer Wespe ähnlich und trägt den Namen Brachyopa silviae.

1995 - Mit der Wahl der CDU-Bundestagsabgeordneten Claire Marienfeld wird erstmals eine Frau zur Wehrbeauftragten bestimmt.

1995 - Papst Johannes Paul II. verurteilt in seiner Enzyklika «Evangelium Vitae» zum wiederholten Mal jede Form von Abtreibung und Euthanasie.

1990 - Der französische Automobilhersteller Citroën kündigt die Einstellung der Produktion des Kleinwagens 2 CV an, der unter dem Namen «Ente» zum Mythos wurde. Am 27. Juli 1990 läuft die letzte «Ente» in Portugal vom Band.

1977 - Das Bundeskabinett verabschiedet den ersten Berufsbildungsbericht und beschließt gleichzeitig den Verzicht auf Erhebung einer Betriebsabgabe zur Sicherung des Angebots an Ausbildungsplätzen.

1867 - Russland verkauft Alaska für 7,2 Millionen Dollar an die USA («Purchase of Alaska»).

1282 - Mit dem Abendgottesdienst (Vesper) in Palermo beginnt der Aufstand der Sizilianer gegen die Herrschaft des französischen Hauses Anjou («Sizilianische Vesper»).

GEBURTSTAGE

1960 - Christoph M. Ohrt (60), deutscher Schauspieler (TV-Serien: «Ein Fall für zwei», «HeliCops - Einsatz über Berlin»)

1945 - Eric Clapton (75), britischer Gitarrist und Sänger («Tears in Heaven», «I Shot the Sheriff», «Layla», «Cocaine»)

1940 - Astrud Gilberto (80), brasilianische Sängerin («The Girl from Ipanema»)

1940 - Joachim Franke (80), deutscher Eishockeyspieler und Eisschnelllauf-Trainer, als Eishockeyspieler 116 Einsätze in der Nationalmannschaft der DDR, Trainer der Eisschnelllauf-Olympiasieger Claudia Pechstein und Uwe-Jens Mey

1940 - Uwe Timm (80), deutscher Schriftsteller («Heißer Sommer», «Morenga», «Die Entdeckung der Currywurst»)

TODESTAGE

2015 - Helmut Dietl, deutscher Regisseur («Rossini», «Schtonk!», TV-Serie «Kir Royal»), geb. 1944

1970 - Heinrich Brüning, deutscher Politiker, Zentrumspartei, Reichskanzler 1930-1932, geb. 1885