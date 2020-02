Was geschah am ... : Kalenderblatt 2020: 22. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Februar 2020:

von dpa

21. Februar 2020, 23:59 Uhr

8. Kalenderwoche, 53. Tag des Jahres

Noch 313 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Margareta

HISTORISCHE DATEN

2015 - Das satirische Künstlerdrama «Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit» wird bei der 87. Oscar-Verleihung in Hollywood als bester Film ausgezeichnet.

2011 - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert die zweitgrößte neuseeländische Stadt Christchurch. 185 Menschen kommen ums Leben.

2010 - Zum ersten Mal weltweit wird ein Athlet des Dopings mit dem Wachstumshormon HGH überführt. Der britische Rugby-Profi Terry Newton war im November 2009 im Training getestet worden. Er wird bis November 2011 gesperrt. Das Nachweisverfahren wurde vom Berliner Mediziner Christian Strasburger entwickelt.

2005 - In Hamburg löst sich die von dem früheren Innensenator Ronald Schill gegründete Partei Rechtsstaatliche Offensive (PRO) auf.

2000 - Die US-Raumfähre Endeavour mit dem deutschen Astronauten Gerhard Thiele an Bord beendet ihre Mission zur Vermessung der Erde und landet nach elf Tagen im All wieder in Cape Canaveral.

1970 - Der israelische Außenminister Abba Eban trifft als erstes israelisches Regierungsmitglied zu einem offiziellen Besuch in der Bundesrepublik ein.

1960 - Bei einer Methan-Kohlenstaubexplosion im Steinkohlenbergwerk «Karl-Marx» in Zwickau (DDR) kommen 123 Bergleute ums Leben.

1940 - In Tibet wird der 14. Dalai Lama, damals viereinhalbjährig, inthronisiert und erhält den Namen Tenzin Gyatso.

1635 - Kardinal Richelieu gründet die Académie française zur Pflege der französischen Sprache und Literatur.

GEBURTSTAGE

1980 - Bosse (40), deutscher Sänger («Kamikazeherz», «Wartesaal»)

1980 - Christine Theiss (40), deutsche Kickboxerin, Ärztin und Moderatorin, 23malige Weltmeisterin als Kickboxerin

1980 - Jeanette Biedermann (40), deutsche Popsängerin («Go Back», «Run With Me») und Schauspielerin (Rolle in der TV-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»)

1950 - Miou-Miou (70), französische Schauspielerin («Die Schwächen der Frauen», «Die Vorleserin», «Die Ausgebufften»)

1920 - Maria Hellwig, deutsche Sängerin und Moderatorin («Servus, Grüezi und Hallo»), gest. 2010

TODESTAGE

1980 - Oskar Kokoschka, österreichischer Maler und Schriftsteller, Vertreter des Expressionismus, Politiker-Porträts, z.B. von Konrad Adenauer, Theodor Heuss und Mosche Dajan, geb. 1886

1875 - Camille Corot, französischer Maler und Graphiker («Die Frau mit der Perle», «Kirche von Marissel»), geb. 1796